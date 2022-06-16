Мантуров: Минпромторг работает над модификацией механизма СПИК

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в настоящее время нужен новый долгосрочный преференциальный режим для проектов, от реализации которых зависит технологический суверенитет России. Для решения этой задачи ведомство сейчас работает над модификацией механизма заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

«Для их участников уже предусмотрены преференции в виде пониженных ставок по налогу на прибыль организаций на весь срок действия таких контрактов (с возможностью ее полного обнуления). Но для СПИК, заключенных до августа 2019 года, применение налоговых льгот ограничено 2025 годом. С целью выравнивания их положения мы инициировали исключение данного налогового ограничения, что в текущих условиях кажется своевременным и необходимым», – рассказал Мантуров.

По его словам, кризис 2014–2015 годов привел к расширению и стимулированию промышленности за счет Фонда развития промышленности (ФРП) и поддержки промышленной инфраструктуры (речь о технопарках и кластерах).

Мантуров также напомнил, что в период пандемии COVID-19 были подготовлены новые меры поддержки различных отраслей, но некоторые сочли избыточными и, доведя до готовности, не стали запускать. Зато воспользовались ими сейчас. К таким мерам относятся, например, льготные кредиты на пополнение оборотных средств, возобновление механизма СПИК 1.0, новые программы ФРП и другие. В настоящее время работа по заключению СПИК продолжается в штатном режиме, подчеркнул глава Минпромторга.

В 2017 году AstraZeneca и Sanofi первыми в фармотрасли заключили СПИКи. Инвестроекты по старым правилам (СПИК 1.0) в фармотрасли также заключили «Биокад», «Герофарм», «Генериум», «НоваМедика», «Фармимэкс», Octapharma и «Активный компонент». В августе 2019 года был утвержден пакет документов об обновленном механизме СПИК, так называемом СПИК 2.0. Осенью 2021 года компания «Скопинфарм» заключила первый СПИК по новым правилам.

Денис Мантуров также сообщил, что не считает политику импортозамещения неэффективной, так как более 20 отраслевых планов, которые были утверждены в конце 2014 года, за все это время были выполнены ровно в тех параметрах, которые изначально были заложены. «У нас никогда не было планов заместить импорт на 100% – я считаю, это просто неразумно и на сегодняшний день. Даже в сложившейся ситуации, когда западные страны отказываются поставлять свои агрегаты, комплектующие, материалы и сырье. Есть вторая половина мира, которая готова это делать. Импортозаместить все в одночасье – это, во-первых, достаточно дорого, а во-вторых, такой подход не даст положительного экономического эффекта. На 100% нужно импортозамещаться там, где это вопрос национальной безопасности», – заявил он.

В мае 2022 года Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, а также сырье и материалы для реализации инвестпроектов в важных для экономики секторах можно будет ввозить в страну без уплаты таможенной пошлины. Список приоритетных видов деятельности включает в том числе «производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях».