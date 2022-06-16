Гендиректор крупной челябинской компании обвиняется в мошенничестве при поставках КТ

Тракторозаводский районный суд Челябинска отправил в СИЗО на два месяца гендиректора и совладельца ЗАО «Медсервис-Регион» Елену Селищеву по обвинению в мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. По версии следствия, подозреваемая похитила 85 млн рублей при закупках Минздравом Челябинской области четырех компьютерных томографов по завышенной цене в апреле – декабре 2020 года. Ранее по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями был арестован замминистра здравоохранения региона Александр Кузнецов. Он заключил сделку со следствием и дал показания на остальных фигурантов дела, после чего был переведен под домашний арест.

По версии следствия, в апреле-мае 2020 года Елена Селищева вступила в сговор с неустановленными сотрудниками ЗАО «Медсервис-Регион», а также аффилированными с компанией юрлицами, включая ООО «Регион-Сервис», ООО «Медпроект-Зауралье», ООО «Урал Мед Резерв» и заключила с Минздравом Челябинской области госконтракты на поставку томографов Optima CT540 по завышенной цене: с ООО «Урал Мед Резерв» на 47 млн рублей, с ООО «Регион-Сервис» – на 47,5 млн рублей, а с ООО «Медпроект-Зауралье» – на 46,5 млн рублей.

В результате «совместных преступных действий», по данным СК, фигуранты похитили из регионального бюджета 63 млн рублей. В ноябре-декабре 2020 года компания поставила еще один томограф на общую сумму 50 млн рублей, из которых 22 млн рублей были похищены.

Первым по делу о закупке томографов в феврале 2022 года был задержан замглавы Минздрава региона Александр Кузнецов. Он заключил сделку по следствием, признал вину и дал показания на остальных фигурантов дела, после чего был переведен под домашний арест.

Гендиректор и совладелец «Медсервис-Регион» Елена Селищева была задержана 13 июня 2022 года, ей было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями). Свою вину Елена Селищева не признала, отметив, что обвинение построено на «голословных и местами абсурдных показаниях» замминистра Александра Кузнецова. Суд заключил ее под стражу на два месяца – до 13 августа 2022 года.

По данным СПАРК-Интерфакс, ЗАО «Медсервис-регион» было зарегистрировано в Челябинске в 2003 году. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля фармацевтической продукцией. Компания на 100% принадлежит гражданам РФ, имена владельцев не раскрываются. Выручка юрлица в 2021 году составила 937,7 млн рублей, чистая прибыль – 10,1 млн рублей.