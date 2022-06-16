Минздрав заявил о возможности производить в России 80% лекарств из Перечня ЖНВЛП

В Минздраве заявили, что у российской фарминдустрии есть возможность производить 80% препаратов из Перечня ЖНВЛП. Также ведомство не фиксирует роста количества фальсифицируемых лекарств.

Российская фарминдустрия может производить порядка 80% препаратов из Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщил в рамках форума «Лекарственная безопасность» на Петербургском международном экономическом форуме первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. Также, по его словам, сейчас на рынке нет роста фальсифицируемой продукции.

«Доля их крайне незначительная, и в этом во многом сыграла свою роль и система мониторинга движения лекарственных препаратов, которая сейчас у нас введена и обеспечивает полную прослеживаемость», — заявил он.

В конце мая глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что учреждения агентства могут подготовить аналоги препаратов от орфанных болезней. В их числе самый дорогой в мире — «Золгенсма». Аналоги могут быть готовы в течение 6—8 месяцев.

Артем Косенок

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