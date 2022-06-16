«Круг добра» обновил перечень закупаемых фондом препаратов

Фонд «Круг добра» обновил перечень закупаемых лекарственных препаратов. В списке появился ценгермин, также уточнили перечень в отношении пэгвалиазы.

Фонд «Круг добра» расширил перечень тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний, в том числе редких (орфанных) заболеваний. Такое решение было принято на заседании членов попечительского совета, который состоялся 9 июня.

В список включен Охervate (МНН — ценегермин). Лекарство помогает детям с нейротрофическим кератитом избежать слепоты.

Также перечень уточнен в отношении препарата пэгвалиаза, применяемого при фенилкетонурии. Его предложено заменить на пэгвалиаза + эпинефрин в форме выпуска шприц-ручка. Как уточнили ранее в фонде, он поставляется в комплекте со шприцем, наполненным адреналином, и может понадобиться в случае возможного проявления побочных эффектов.

Артем Косенок

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