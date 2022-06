«АстраЗенека» представила многообещающие результаты исследований по раку молочной железы

Результаты клинического исследования III фазы DESTINY-Breast04 показали, что трастузумаб дерукстекан превосходит стандартную химиотерапию по выбору врача и обеспечивает клинически значимое улучшение выживаемости без прогрессирования заболевания и общей выживаемости у ранее получавших лечение пациентов с неоперабельным и/или метастатическим раком молочной железы (РМЖ) с низким уровнем экспрессии HER2 (статус HER2-low) независимо от статуса гормональных рецепторов. Результаты исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Трастузумаб дерукстекан представляет собой конъюгат, состоящий из моноклональнольного антитета, таргетно воздействующего на рецептор HER2, и цитотоксического компонента ингибитора топоизомеразы I. Препарат был недавно зарегистрирован в США для лечения взрослых пациентов с неоперабельным или метастатическим HER2-положительным РМЖ, которые ранее получали анти-HER2 терапию либо в процессе метастазирования, либо неоадъювантной или адъювантной терапии, и у них развился рецидив заболевания во время или в пределах 6 месяцев после завершения терапии.

При применении препарата трастузумаб дерукстекан показано снижение риска прогрессирования заболевания или смерти на 49% по сравнению с химиотерапией по выбору врача у пациентов с HER2-слабоположительным метастатическим раком молочной железы с HR-положительным статусом. Результаты также продемонстрировали снижение риска смерти при применении трастузумаба дерукстекана на 36% по сравнению с химиотерапией у пациентов с HR-положительным статусом.

remedium