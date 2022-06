Эксперт заявил о сохранении клинической картины СМА после применения «Золгенсмы» Минздрав заявил о возможности производить в России 80% лекарств из Перечня ЖНВЛП » Third Rock привлекла 1 млрд долларов для инвестиций в биотехнологические стартапы Компания Third Rock Ventures привлекла более 1 млрд долл. для инвестиций в новые биотехнологические компании. При этом на биотехнологическом фондовом рынке наблюдается крупный спад. Венчурный фонд Third Rock Ventures, который занимается спонсированием биотехнологических стартапов, объявил о формировании фонда в 1 млрд долл. Средства будут направлены на поддержку десяти стартапов новых компаний в сфере биотехнологий, пишет BioPharmaDive. Издание отмечает, что на биотехнологическом фондовом рынке в последнее время наблюдается значительный спад, что повлияло на способность некоторых венчурных фирм привлекать капиталы. Тем не менее, некоторые фирмы смогли это сделать. К примеру, Atlas Ventures, которая поддерживала такие компании, как Actelion и Alnylam Pharmaceuticals, в марте привлекла примерно 450 млн долл. По словам главного операционного директора компании Кевина Гиллиса, решение об инвестициях было принято в прошлом году, в то время фондовый рынок биотехнологий только начал падать после резкого роста, связанного с пандемией COVID-19. В последующие месяцы спад стал гораздо более резким. Биржевой индекс биотехнологических компаний под названием XBI с ноября потерял более половины своей стоимости. Многие мелкие разработчики лекарственных средств опасаются, что привлекать новые инвестиции будет сложно, и переходят в режим жесткой экономии. Компания Third Rock была основана в 2007 году. Она утверждает, что на сегодняшний день привлекла около 4 млрд долл. и инвестировала в 60 компаний. Фирма поддерживает трехлетний цикл сбора средств, она получила 770 млн долл. в 2019 году, 616 млн долл. в 2016 году и 516 млн долл. в 2013 году. Целью каждого цикла была поддержка около десяти стартапов. Николай Соколов

