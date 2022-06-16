Дефицит витамина D напрямую связан с развитием деменции

Результаты генетического исследования, проведенного в Университете Южной Австралии, подтвердили, что низкий уровень витамина D связан с меньшим объемом головного мозга и сопровождается повышением риска развития деменции и инсульта. В некоторых популяциях развитие деменции в 17% случаев можно предотвратить, поддерживая нормальный уровень витамина D (50 нмоль/л).

Результаты исследования были опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition; были проанализированы данные 294 514 участников. На риск развития деменции и инсульта исследовалось влияние низкой дозы витамина D (25 нмоль/л).

Деменция — хронический или прогрессирующий синдром, при котором происходит нарушение когнитивных функций. С учетом высокой распространенности деменции во всем мире результаты исследования имеют большую клиническую значимость.

remedium