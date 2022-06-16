Минпромторг заявил об остановке производства вакцин от COVID-19 еще в ноябре

Производство вакцин от COVID-19 было остановлено еще в ноябре 2021 года. Это связано со снижением темпов вакцинации. Сейчас на складах хранится достаточное количество — около 100 млн доз. Пандемия «благополучно закончилась», заявил на Петербургском международном экономическом форуме первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, передает корреспондент «ФВ».

Ранее производители вакцин против COVID-19 сообщили «ФВ», что не получали заказы на выпуск препаратов в 2022 году. У некоторых из них на складах находятся запасы, которые остались невостребованными. Так, у «Биокада» (производит «Спутник V» и «Спутник Лайт») есть более 20 млн. На складе «Нанолека» («КовиВак») находится около 500 тыс. доз вакцины. Совместно с разработчиком препарата — Центром им. Чумакова было произведено около 2 млн доз «КовиВака», которые сейчас доступны. В Минздраве заявили, что вакцин от COVID-19 в стране достаточно, чтобы охватить иммунизацией 80% населения.

Артем Косенок

pharmvestnik