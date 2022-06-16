Почему рынок Армении становится привлекательным для российских фармкомпаний

Российские фармкомпании, ищущие новые возможности в текущей геополитической ситуации, все больше внимания обращают на рынок Армении. Страна открывает широкие перспективы как для регистрации лекарственных препаратов, так и для организации производства. В чем преимущества работы в Армении?

Регуляторы Армении отмечают, что российские фармкомпании сейчас усиливают активность в сфере регистрации лекарств в республике, рассчитывая на их последующий экспорт в Россию и другие страны. Предпосылки для этого возникли еще год назад: с 1 января 2021 года все российские компании, планирующие вывести на рынок новый препарат, должны формировать и подавать досье по нормам ЕАЭС, до 2025 года по правилам Союза должен быть перерегистрирован весь лекарственный портфель компаний, работающих в России. При этом предприятия могут подать документы в любой стране Союза. По словам собеседников GxP News, наибольший интерес к работе на рынке Армении возник у российских компаний в последние три месяца.

«В Республике Армения внедрены все необходимые законодательные акты единого фармацевтического пространства Союза. С июля прошлого года регистрация лекарств проводится в соответствии с рекомендациями ЕАЭС. Очень много лекарственных препаратов уже было зарегистрировано по процедуре Союза. Производятся инспекции производственных участков фармпродукции по процедуре ЕАЭС. После регистрационной процедуры наименование лекарственного препарата попадает в общий список ЕАЭС, и заявители свободно регистрируются в других странах-участницах. Армения сейчас открыта к этому процессу, в стране никаких препятствий нет. Пока санкции на нас не подействовали, и мы не ощутили отрицательных воздействий. К нам пришли очень многие российские предприниматели, чтобы пройти регистрационный процесс и отсюда уже экспортировать лекарства на территорию РФ. Мы следим, как продвигаются процессы по отношению к нашей братской стране, Россия – наш стратегический партнер, и мы надеемся, что она будет развиваться и избежит негативных последствий», – говорит руководитель отдела по инспектированию надлежащих фармацевтических практик Научного центра экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика Эмиля Габриеляна Министерства здравоохранения Армении Мкртыч Шакарян.

Аналитики отмечают, что рынок Армении может быть привлекателен не только с точки зрения регистрации лекарственных препаратов, но и с точки зрения организации производства на территории республики. По оценкам Enterprise Armenia, средняя стоимость часа сотрудника фармацевтического производства в стране составляет $2,6 против $52,2 у ведущих стран – экспортеров лекарств. В этой стране иностранцы могут выступать 100%-ми владельцами национальных предприятий. Компании, зарегистрированные иностранцами, могут приобретать землю в стране, иностранные граждане имеют право заключать долгосрочные контракты. В республике нет ограничений на денежные переводы или обмен валюты и действует свободная репатриация прибыли.

«Производство дженериков имеет большой потенциал в Армении. Правительство Республики Армения уже сейчас предпринимает ряд стратегических шагов, таких как сокращение определенных налогов на импорт и таможенных пошлин на импортное оборудование для развития производства дженериков. Такие условия позволяют иностранным компаниям из подсанкционных стран свободно производить свою продукцию в Армении, используя механизм локализации или контрактного производства, и в дальнейшем успешно ее реализовывать, предлагая себестоимость, привлекательную для рынка ЕАЭС. Налаженные торговые связи со странами постсоветского пространства будут способствовать развитию экспорта таких препаратов из Армении», – говорит Мониш Арора, директор практики здравоохранения PwC.

В настоящее время Республика Армения открывает широкие возможности для фармпроизводителей, но для их эффективной реализации необходим открытый международный диалог. С 30 июня по 2 июля 2022 года в Ереване состоится Форум СHEMEX 2022: «Химия. Фарма. Биотех. Новые вызовы», который должен объединить возможности компаний России, Армении, стран ЕАЭС в производственной и сервисной сфере и создать потенциал для конструктивного сотрудничества и развития российской химической, фармацевтической и биотехнологической отрасли.

Организаторы форума предлагают российским фармацевтическим компаниям принять участие в мероприятии.

gxpnews