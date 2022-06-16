Для костромских предпринимателей запросили 8 лет колонии за поставку просроченных ИВЛ

Гособвинитель попросил суд приговорить совладельца ООО «НПФ «Костромская медтехника» Андрея Герасимова и коммерческого директора компании Оксану Рыжову соответственно к восьми и семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве и незаконном сбыте недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий. В 2020 году компания продала 97 просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), одним из покупателей оказался депутат Госдумы Григорий Аникеев, который затем передал оборудование больнице №6 Владимира, перепрофилированной под «ковидный» госпиталь. Нанесенный ущерб следователи оценили в 10,5 млн рублей. Гособвинитель попросил суд приговорить совладельца ООО «НПФ «Костромская медтехника» Андрея Герасимова и коммерческого директора компании Оксану Рыжову соответственно к восьми и семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве и незаконном сбыте недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий. В 2020 году компания продала 97 просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), одним из покупателей оказался депутат Госдумы Григорий Аникеев, который затем передал оборудование больнице №6 Владимира, перепрофилированной под «ковидный» госпиталь. Нанесенный ущерб следователи оценили в 10,5 млн рублей.

В ходе прений в Ленинском районном суде Владимира прокурор попросил приговорить Андрея Герасимова к восьми годам колонии со штрафом в размере 2 млн рублей, Оксану Рыжову – к семи годам колонии и штрафу 1 млн рублей. Кроме того, гособвинитель запросил ограничить подсудимых в праве заниматься реализацией медизделий на три года.

По версии следствия, в апреле 2020 года семь владимирских коммерческих организаций приобрели в ООО «НПФ «Костромская медтехника-Сервис» и ООО «НПФ «Костромская медтехника» 97 аппаратов ИВЛ «Фаза-5 НР» для последующей передачи в медучреждения региона в качестве спонсорской помощи. Однако после поставки в больницы выяснилось, что закупленные у костромских предпринимателей аппараты ИВЛ выпущены в 1995–2001 годах, срок действия регистрационных удостоверений истек, необходимое техническое обслуживание своевременно не производилось, а выходные и заданные параметры вентиляции не соответствовали требованиям – в частности, разброс дыхательного объема у ИВЛ произвольно колебался от 10% до 50%, в связи с чем аппараты оказались непригодны для лечения пациентов.

Как выяснилось, одним из покупателей оказался депутат Госдумы Григорий Аникеев, который приобрел аппараты и передал их больнице №6 Владимира, перепрофилированной для пациентов с коронавирусной инфекцией.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 238.1 (сбыт фальсифицированных медизделий, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие посчитало, что при продаже аппаратов руководитель ООО «НПФ «Костромская медтехника» Андрей Герасимов и коммерческий директор компании Ольга Рыжова умышленно ввели в заблуждение покупателей о качестве и пригодности к использованию медицинского оборудования, тем самым причинив им ущерб на сумму более 10,5 млн рублей. В июле 2020 года Герасимов и Рыжова были задержаны. Вину подозреваемые не признали, тогда же Октябрьский районный суд Владимира отправил их в СИЗО, но затем они были переведены под домашний арест.

В октябре 2021 года управление Следственного комитета по Владимирской области завершило расследование уголовного дела и передало материалы в Ленинский районный суд Владимира для рассмотрения по существу.

По сведениям Росздравнадзора, аппараты ИВЛ «Фаза-5 НР» выпускались ОАО «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» и Уральским приборостроительным заводом (входит в ГК «Ростех»). Регудостоверение на оборудование истекло в 2008 году.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «НПФ «Костромская медтехника» зарегистрировано в 1994 году, долей в 75% компании владеет Андрей Герасимов, еще 25% принадлежат Марине Бакуловой. В 2021 году компания выручила 283,6 млн рублей, чистая прибыль составила 18,4 млн рублей. По итогам 2019 года в рейтинге «ТОП100 поставщиков рынка госзаказа медизделий» Аналитического центра Vademecum компания заняла 45-ю строчку с объемом поставок 725 млн рублей. В дальнейшем объемы поставок на рынок госзаказа сократились в два-три раза.