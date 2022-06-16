«Эвалар» заявил о запуске новых мощностей по производству лекарственных препаратов

В мае 2022 года компания завершила переоборудование и расширение мощностей участка по выпуску синтетических лекарственных средств для обеспечения выпуска мягких желатиновых капсул. Уже этим летом здесь можно будет выпускать свыше 250 тысяч капсул в час. Стоимость проекта составила 100 млн рублей. На участке планируется выпуск ассортимента продукции, замещающего импортные лекарственные средства. На сегодняшний день «Эвалар» выпускает 42 sku лекарственных средств, которые входят в портфель импортозамещающих.

По словам Наталии Прокопьевой, «стратегия развития лекарственного портфеля с момента основания компании была сфокусирована на работе в емких сегментах, где приоритет оставался за иностранными компаниями. Сегодня у нас есть ряд примеров, где продажи полных аналогов превосходят продажи импортных оригинаторов (и в рублях, и в упаковках), поскольку они изначально продвигались как самостоятельные бренды, а не просто как дженериковые препараты, и имели существенное ценовое преимущество. Для потребителя они на 60%-80% выгоднее по цене».

Не менее важной проблемой остаётся переориентация закупок сырья, субстанций и упаковок, которая ведет к необходимости вносить изменения в регистрационные документы лекарственных средств.

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