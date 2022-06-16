В AIPM заявили о продолжении поставок препаратов транснациональными компаниями

В Ассоциации международных фармацевтических производителей сообщили, что ни одна транснациональная компания не прекратила поставки лекарств. Все 60 компаний подтвердили свое желание продолжать их, несмотря на возникающие трудности. Потребители по-прежнему могут зайти в аптеку и «приобрести все, что и раньше».

Ни одна из транснациональных компаний не отказалась от поставок лекарств. Более того, все они подтвердили свою решимость продолжать поставки, несмотря на все возникающие трудности. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент «ФВ».

«Для нас как для потребителей лекарств ничего не изменилось. Мы по-прежнему можем зайти в аптеку и приобрести все, что и раньше, и это очень хорошо. Фармпродукция находится вне санкционных режимов, но это завоевание, которое достигается непросто. Изменения транспортных цепочек, логистические проблемы нарастают, каналы доставки удлиняются, соответственно, это увеличивает расходы компаний, им приходится адаптироваться», — заявил он.

По словам Шипкова, потребители по-прежнему могут зайти в аптеку и «приобрести все, что и раньше».

В марте и апреле ряд зарубежных фармкомпаний сделали заявления об изменениях в своей работе в России. В основном они касались прекращения инвестиций и приостановки новых клинических исследований в стране. Часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

Артем Косенок

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