За пять лет число студентов-фармацевтов по целевому обучению сократилось на треть

Из-за падения интереса работодателей-заказчиков целевого обучения к подготовке фармацевтических работников за последние пять лет число бюджетных мест по специальности «фармация» в вузах сократилось на 30%. При этом по данным крупнейших интернет-бирж спрос на специалистов с высшим образованием остается стабильно высоким.

Минздрав отмечает падение интереса работодателей-заказчиков целевого обучения к подготовке фармацевтических работников. За последние пять лет число бюджетных мест по специальности «фармация» в вузах сократилось на 30%, сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова в ходе Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «ФВ».

«К сожалению, по фармацевтическим специальностям у нас с каждым годом целевой заказ падает. Падает целевой заказ — автоматически сокращается число мест за счет средств федерального бюджета. Свободный рынок — это хорошо, но и для работодателя, и для вуза важно, чтобы мы понимали, какого специалиста и с какими компетенциями мы для него готовим. В этом случае меньше нареканий и на качество подготовки», — уточнила Семенова.

В 2022 году в 67 вузах, подведомственных Минздраву, Минобрнауки, правительству, а также в одном частном университете по фармацевтическим специальностям в рамках специалитета обучались чуть больше 19,5 тыс. человек, из них за бюджетный счет — чуть более 10 тыс., уточнила замминистра.

В рамках ординатуры ежегодный объем подготовки за счет бюджета — около 200 человек. Но и по этому направлению наблюдается падение интереса будущих работодателей с точки зрения целевого заказа. При этом, как отметила представитель ведомства, на рынке спрос на специалистов с высшим фармацевтическим образованием остается стабильно высоким.

«Это отрасль с наименьшим падением спроса на персонал. В марте текущего года по сравнению с февралем он снизился всего на 17%. Отдельные иностранные производители остановили инвестиции в исследования и развитие производств, но текущей деятельности на нашей территории не прекратили, поэтому у нас нет высвобождения персонала и напряженности на рынке труда», — подчеркнула Семенова.

Самые высоковостребованные направления — инженеры-технологи, специалисты по развитию продуктового портфеля и в области обеспечения качества, разработки и регистрации препаратов, доклинических и клинических исследований и фармаконадзору.

Проект нового стандарта по фармации, который был вынесен на рассмотрение Минтруда в начале марта, расколол профессиональное сообщество, сообщал ранее «ФВ». Документ должен объединить четыре ранее существовавшие профстандарта («провизор», «провизор-аналитик», «специалист в области управления фармацевтической деятельностью», «фармацевт»). Часть научно-педагогического состава высказалась резко против объединения. В отраслевых чатах прозвучало, что проект «закладывает мину замедленного действия в будущее фармации» и «приведет к уничтожению высшего фармацевтического образования» в России. Есть риск, что если будет принят проект нового профстандарта, интерес к получению высшего образования у фармспециалистов упадет еще сильнее.

Татьяна Бескаравайная

pharmvestnik