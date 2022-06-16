В ФАС рассказали о низкой активности производителей по индексации цен на лекарства

В январе—мае 2022 года в ФАС поступило 568 заявок на индексацию, за этот же период 2021 года было 307 заявок. В антимонопольной службе, несмотря на рост запроса на индексацию, говорят о низкой активности производителей.

Фармкомпании не часто пользуются возможностью ежегодно повышать цены на лекарства на уровень инфляции. Об этом заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев рассказал на Петербургском экономическом форуме, передает корреспондент «ФВ».

«Когда к нам приходят производители в рамках постановления № 1771, которое предусматривает возможность повышения цены из-за риска дефектуры, то первое, что смотрим, сколько раз компания индексировала цену. И каждый раз мы обнаруживаем, что компании практически не пользуются индексацией. У некоторых компаний накопленный эффект от индексации может составлять и 100%», — заявил он.

В то же время Нижегородцев отметил, что запросов на перерегистрацию по постановлению 1771 чуть более одного процента от всех зарегистрированных препаратов. В январе—мае текущего года служба согласовала 246 заявок, в прошлом году за этот же период — 163.

За все время действия постановления ФАС согласовала 75% поступивших заявок.

В то же время в ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи», которое также участвует в оценке заявок по постановлению 1771, видят значительный их рост. По словам генерального директора учреждения Виталия Омельяновского, с начала 2022 года поступили заявки по 130 МНН, а за весь 2021 год оценивались 100 МНН (по одному МНН могут быть несколько ценовых позиций, — прим. «ФВ»).

По мнению Омельяновского, дефектуру можно прогнозировать, если уметь работать с Большими данными. «Сейчас данные по дефектуре закрытые, а надо создать открытую площадку для регуляторов и индустрии», — сказал он. С помощью такой площадки можно выявить признаки дефектуры и тут же дать производителям сигнал о нехватке препарата.

Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев обратил внимание, что необходимо «ювелирно балансировать между ростом цены для поддержания рентабельности и нагрузкой на здравоохранение».

Елена Калиновская

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