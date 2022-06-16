«Второй лишний» заработает осенью 2024 года

Механизм «второй лишний» при госзакупках лекарств начнет действовать осенью 2024 года. Об этом заявил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков в ходе Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «ФВ». Он подчеркнул, что документ принимается не под конкретных производителей.

«Второй лишний» включается осенью 2024 года по всему перечню СЗЛС. Это как раз абсолютно не селективное, не усмотренческое решение, а платформенное, с переходным горизонтом для инвесторов, как иностранных, так и российских. Потому что мы общались с российскими компаниями, которые лоббировали это решение, и теми, кто был резко против, и приняли решение запустить этот акт после февраля этого года», — сказал Осьмаков.

Механизм «второй лишний» дает абсолютное преимущество на госторгах производителям препаратов, которые производятся по полному циклу, начиная с синтеза субстанции, на территории России. То есть если при госзакупке будет подана хоть одна заявка с таким препаратом, заказчик должен отклонить все остальные заявки.

Минпромторг пояснял, что «второй лишний» позволит нивелировать жесткую зависимость производителей готовых лекарственных форм от нестабильного объема производства субстанций, а также ускорить локализацию производства полного цикла препаратов. К тому же министерство со своей стороны не видит рисков снижения инвестиций в отечественную фармотрасль или повышения нагрузки на различные бюджеты из-за введения нового правила.

Первая версия проекта постановления о внедрении механизма была опубликована в ноябре 2021 года. Она предполагала использование «второго лишнего» на первом этапе в отношении 15 стратегически значимых препаратов.

Маргарита Грошева

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