Госдума в первом чтении одобрила послабления для бизнеса

Госдума в первом чтении одобрила очередные послабления для бизнеса, которые затрудняют процесс привлечения к ответственности. Также они снижают ответственность бизнеса за правонарушения.

Госдума в первом чтении одобрила очередные послабления для бизнеса, которые затрудняют процесс привлечения к ответственности. Также они снижают ответственность бизнеса за правонарушения. Соответствующие изменения правительство предложило внести в рамках антисанкционных мер в кодекс об административных нарушениях.

В частности, в случае предотвращения вредных последствий правонарушения либо добровольного возмещения или устранения причиненного ущерба штраф назначается в минимальном размере. За впервые совершенное нарушение он может быть заменен на предупреждение, а в течение 20 дней с момента вынесения постановления можно оплатить 50% штрафа.

Кроме того, на полгода предлагается ввести отсрочку на уплату штрафа, наложение административного ареста, лишение специального права, принудительное выдворение за пределы страны иностранного гражданина или человека без гражданства. Также за воспрепятствование деятельности уполномоченных по защите прав предпринимателей устанавливается ответственность.

В мае с инициативой смягчить для бизнеса административную ответственность выступили в правительстве. По мнению авторов инициативы, это позволит снизить на них нагрузку.

Артем Косенок

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