ResMed за $1 млрд приобретет немецкую IT-компанию MediFox

Американский производитель дыхательного медоборудования ResMed приобретает немецкого разработчика IT-решений для здравоохранения MediFox Dan Holding GmbH. Сумма сделки оценивается в $1 млрд с учетом долга. Американский производитель дыхательного медоборудования ResMed приобретает немецкого разработчика IT-решений для здравоохранения MediFox Dan Holding GmbH. Сумма сделки оценивается в $1 млрд с учетом долга.

По словам главного исполительного директора ResMed Майкла Фарелла, с помощью сделки производитель намерен расширить предложение медоборудования за пределами США, а также укрепить позиции на рынке IT-решений в области здравоохранения для более доступной и оперативной медпомощи.

ResMed – американский производитель медоборудования для лечения нарушений дыхания, штаб-квартира располагается в Сан-Диего (штат Калифорния). В портфеле компании – устройства CPAP, BPAP и маски для лечения апноэ во сне, медизделия для лечения хронической обструктивной болезни легких, нервно-мышечных и других респираторных заболеваний.

Помимо этого, компания выступает поставщиком программного обеспечения службам внебольничной помощи и медпомощи на дому, а также хосписам по модели подписки. Портфель IT-продуктов построен на приобретении решений Brightree в 2016 году, а также MatrixCare и Healthcare First, которые были куплены в 2018 году.

Компания работает в 140 странах мира и имеет производственные мощности в Австралии, Сингапуре, Франции и США. Выручка ResMed в 2021 году составила $3,2 млрд. В России зарегистрирована линейка аппаратов для неинвазивной вентиляции легких ResMed серии S10.

MediFox – немецкий разработчик медицинских информационных систем хранения документации, протоколов, маршрутизации, а также программ для выставления счетов, факторинга и администрирования для более чем 6 тысяч амбулаторных служб, домов престарелых и терапевтов в Германии.