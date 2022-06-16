Почти 50% российских фитнес-клубов не смогли перестроить бизнес из-за санкций

Национальное фитнес-сообщество (НФС) опросило игроков рынка и выяснило, что 47,8% из них не смогли перестроить бизнес, адаптировав его к санкциям, введенным в отношении России. У 56,5% респондентов бизнес находится в состоянии стагнации, 30,4% респондентов наблюдают спад финансовых показателей, а рост доходов отмечают только 13%. Проблемы у фитнес-индустрии начались еще в 2020 году после объявления пандемии COVID-19, из-за вводимых ограничений представители профильного бизнеса потеряли значительную часть выручки. Национальное фитнес-сообщество (НФС) опросило игроков рынка и выяснило, что 47,8% из них не смогли перестроить бизнес, адаптировав его к санкциям, введенным в отношении России. У 56,5% респондентов бизнес находится в состоянии стагнации, 30,4% респондентов наблюдают спад финансовых показателей, а рост доходов отмечают только 13%. Проблемы у фитнес-индустрии начались еще в 2020 году после объявления пандемии COVID-19, из-за вводимых ограничений представители профильного бизнеса потеряли значительную часть выручки.

Некоторые результаты опроса НФС опубликовало издание «Коммерсантъ». Сколько представителей бизнеса участвовало в опросе, не уточняется, но известно, что в НФС входит 1 870 фитнес-клубов из 79 регионов России.

Большинство респондентов (87%) указали на отсутствие условий для ускоренного развития производств и импортозамещения. Также среди проблем – отсутствие необходимых компетенций (43,5%), высокие издержки (60,8%), отсутствие доступных кредитов (60,9%), проблемы с закупками технологического оборудования (65,2%), невозможность долгосрочного инвестирования на фоне постоянных кризисов (31,4%). Глава НФС Елена Силина отнесла к сложностям ведения бизнеса увеличение текущих расходов на 17% из-за роста стоимости расходных материалов, необходимых клубам.

Помимо этого, 27% игроков рынка зафиксировали снижение среднего чека, у 12,3% упала выручка. В НФС пояснили, что клиенты чаще начали покупать краткосрочные клубные карты и отказываются от продления долгосрочных абонементов. Также на выручку фитнес-клубов повлияло то, что клиенты отказываются от персональных занятий и услуг.

Пандемия COVID-19 ранее также повлияла на фитнес-индустрию. Например, в НФС рассказывали, что только по итогам 2020 года отрасль потеряла 65 млрд рублей выручки, причем 51,38 млрд рублей фитнес-клубы потеряли во время локдауна, который длился в разных регионах страны от трех до пяти месяцев. В марте 2020 года игроки фитнес-индустрии были серьезно обеспокоены возможными финансовыми потерями и просили Правительство РФ поддержать их.

В феврале 2021 года представители индустрий фитнеса, спорта, велнеса и красоты Москвы предложили столичному правительству ряд мер по поддержке своих отраслей из-за последствий эпидемии COVID-19. Предприниматели хотели ввести дополнительные налоговые льготы, снизить арендные ставки и включить часть фитнес-услуг в ДМС и ОМС. По данным мэрии, в феврале 2021 года обороты фитнес-центров вернулись на «докризисный» уровень.