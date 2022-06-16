«Росэнергоатом» инвестирует 300 млн рублей в производство изотопов для РФП

Концерн «Росэнергоатом» (дочерняя структура госкорпорации «Росатом») инвестирует более 300 млн рублей в проект по увеличению объемов производства и расширению номенклатуры медицинских изотопов на энергетических канальных реакторах. Проект станет частью отраслевой программы «Развитие продуктового направления ядерной медицины и технологий». Планируется, что с 2023 года на Ленинградской АЭС в линейке производимых изотопов появится новый продукт – лютеций-177, а с 2024 года на Смоленской и Курской АЭС начнется наработка изотопов йода-131, молибдена-99 и лютеция-177. Все они используются для изготовления радиофармпрепаратов (РФП).

Директор по бизнес-развитию АО «Концерн «Росэнергоатом» Никита Константинов рассказал, что реализуемый проект поможет обеспечить качественным сырьем российских производителей радиофармпрепаратов. Также рассматривается возможность выхода на зарубежные рынки.

Ленинградская АЭС совместно с АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» с 1997 года поставляет в клиники Санкт-Петербурга и Ленинградской области молибден-99/технеций-99m для диагностики различных заболеваний. Из йода-131, наработанного на станции, на площадке обнинского АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» производят жизненно необходимые препараты для лечения заболеваний щитовидной железы.

Также АО «Концерн «Росэнергоатом» производит более 20% от мирового потребления кобальта-60, применяемого при стерилизации медизделий и материалов. В данный момент проектный офис структуры ГК «Ростатом» увеличивает производство кобальта-60 на канальных реакторах большой мощности (РБМК), организует производство кобальта-60 на реакторах на быстрых нейтронах и наработки медицинских изотопов на РБМК.

АО «Русатом Хэлскеа» (дивизион ГК «Росатом», аккумулирующий проекты в области здравоохранения) в декабре 2021 года также получило положительное заключение Главгосэкспертизы на проект завода по производству РФП на базе АО «Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова» по международным стандартам GMP. Возведение производственной площадки начнется в 2022 году, мощность предприятия составит 89 тысяч кюри в год. Объем инвестиций в проект оценивается в 9 млрд рублей.

Кроме того, с 2023 года производство РФП на основе изотопа 18F в собственном центре ядерной медицины планирует начать Уральский федеральный университет им. первого президента Б.Н. Ельцина (УрФУ). Предполагается, что мощность циклотрона позволит производить препараты для более чем ста процедур в день, они будут поставляться для нужд медучреждений Екатеринбурга. Проект реализуется с 2011 года, объем инвестиций, по разным данным, составляет от 750 млн до 1 млрд рублей.