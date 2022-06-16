В России в 2021 году зарегистрировали 897 вакцин и 1260 фармпрепаратов для животных

В 2021 году на российском рынке ветеринарных препаратов было зарегистрировано 897 вакцин и 1260 фармацевтических препаратов для животных. Об этом сообщает информационный портал «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на данные Россельхознадзора.

На рынке РФ в целом работает 339 производителей ветпрепаратов, из них российских – 101.

По информации Минсельхоза, на внутреннем рынке доля отечественных ветпрепаратов составляет около 47%. По ряду направлений животноводства отечественные производители переходят на российские препараты. Для вакцинации крупного рогатого скота, например, уже применяют 70% российских вакцин, отметили в ведомстве. Для вакцинации свиней используют 53% отечественных вакцин, а для иммунизации птиц – 43%. При этом у иностранных вакцин есть аналоги российского производства.

Россельхознадзор ранее предупредил о возможном появлении на рынке фальсифицированной вакцины «Эурикан DHPPi2-L».

gxpnews