В Канаде выплатили компенсации всего восьми пострадавшим от вакцин против COVID-19

Власти Канады удовлетворили лишь восемь из 774 заявок на компенсации гражданам, которые пострадали от побочных эффектов вакцин против коронавирусной инфекции, сообщил телеканал CTV, сославшись на источник в Минздраве страны.

Оттава в июне 2021 года запустила программу по выплате компенсаций пострадавшим от вакцинации. По информации на 1 июня текущего года, из 774 заявок всего по восьми приняли положительные решения, 71 заявку отклонили, остальные находятся в стадии рассмотрения, пишет ТАСС. Газета National Post ранее сообщила, что максимальный размер компенсации составляет 284 тысячи канадских долларов (около $220 тысяч) в год.

Иммунизация населения Канады от коронавируса началась в декабре 2020 года. В стране одобрены вакцины американских компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, а также британо-шведской AstraZeneca. Через некоторое время после вакцинации власти Канады на фоне сообщений из Европы о побочных эффектах препарата AstraZeneca отказались от его закупок. Уже привезенные партии вакцин были переданы третьим странам.

В Канаде вакцинацию проводят на добровольной основе, но она обязательна для всех федеральных служащих и военных. Кроме того, государство разрешило применять такие же меры к своим сотрудникам и частному сектору. Они сейчас продолжают действовать.

gxpnews