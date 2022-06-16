Минздрав: запасов лекарств для льготников хватит на 6-9 месяцев

Первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко в среду, 15 июня, сообщил, что запасы лекарственных препаратов (ЛП) для льготных категорий граждан и в стационарных учреждениях рассчитаны на 6-9 месяцев. Заявление было сделано в рамках форума «Лекарственная безопасность» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Запасы лекарственных препаратов по льготным категориям – как федеральным, так и региональным – и запасы у нас в стационарных учреждениях составляют от 6 до 9 месяцев», – цитирует Фисенко ТАСС.

Как подчеркнул первый замглавы Минздрава, запасы ЛП находятся в зоне постоянного мониторинга.

«У нас и амбулаторный сегмент, и стационарный в рамках государственных закупок сейчас обеспечен», – сказал Виктор Фисенко.

Он добавил, что за последние 2,5 года министерство выработало механизм быстрого нахождения решений в стрессовых ситуациях.

Минздрав также заявил о возможности производить в России около 80% лекарств из списка ЖНВЛП.

gxpnews