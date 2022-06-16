«Фармасинтез» активно инвестирует в исследование новых молекул

В частности, для лечения вирусных и онкологических заболеваний. С таким заявлением сегодня выступил вице-президент «Фармасинтез» по связям с госорганами Олег Астафуров на сессии «Предпринимательство в здравоохранении в эпоху перемен», которая прошла в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.

В рамках сессии под модераторством Кирилла Каема, старшего вице-президента по инновациям фонда «Сколково», эксперты обсудили как и куда трансформировался венчурный капитал, какие технологии сейчас востребованы у инвесторов и индустрии, как поддержать талантливых разработчиков медицинских технологий, какие сейчас целевые рынки для международной коммерциализации и могут ли отечественные предприниматели заменить технологии, которые ушли из страны.

«Так, например, ранее мы приобрели новую молекулу для лечения хронического миелолейкоза. Это перспективная разработка российской компании „Фьюжн Фарма”. И сейчас мы набираем пациентов для проведения заключительной, третьей стадии клинических исследований в России и СНГ. Наша компания открыта для инноваций и партнерств для создания новых лекарств», – сказал Астафуров.

Он также подчеркнул, что «Фармасинтез» поставил своей стратегической целью в перспективе 10-15 лет стать инновационной фармкомпанией и активно инвестирует в расширение портфеля и производственных мощностей. За последние пять лет объем инвестиций превысил 15 млрд рублей. В этом году компания запускает два новых завода – в Санкт-Петербурге и в Тюмени, как следствие реализации государственной программы «Фарма-2020», акцент которой был сделан на импортозамещение. По его мнению, меры господдержки в рамках этой программы оказались весьма эффективны.

gxpnews