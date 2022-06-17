Biogen разорвала соглашение с компанией Karyopharm

Biogen расторгает контракт с компанией Karyopharm, с которой она заключила сделку на покупку препарата от бокового амиотрофического склероза. Karyopharm больше не будет иметь права на выплаты и получит назад права на лекарственное средство.

Компания Biogen расторгла соглашение с Karyopharm, которая четыре года назад продала ей препарат KTP-350, нейроактивный ингибитор белка XPO1, за 10 млн долл. Biogen переименовала KPT-350 в BIIB100, решила позиционировать его как потенциальное средство для лечения бокового амиотрофического склероза (БАС) и завершила фазу I испытаний. Однако результаты не устроили компанию, сообщает The Endpoints News.

В итоге Biogen расторгает сделку и возвращает назад «определенные права» по KPT-350. Это означает, что Karyopharm больше не будет иметь прав на получение каких-либо из первоначально согласованных платежей в размере 207 млн долл. Компания заявляет, что все еще думает над тем, что делать с программой.

Почему Biogen решила отказаться от препарата, не уточняется.

BIIB100 является ингибитором Exportin 1 (XPO1), белка, который способствует экспорту ряда белков и РНК из клеточного ядра. Дисфункция ядерно-цитоплазматического транспорта (процесс, посредством которого белки и молекулы РНК перемещаются в ядро и из него), по-видимому, играет роль в развитии БАС и других нейродегенеративных заболеваний.

BIIB100 исследуется для того, чтобы понять, может ли он замедлить прогрессирование спорадического БАС за счет нормализации ядерного транспорта белков и РНК.

Согласно сообщению на сайте Clinicaltrials.gov, Biogen включила 49 пациентов с боковым амиотрофическим склерозом в исследование фазы I, которое официально завершилось год назад.

Фото: investors.biogen.com

Николай Соколов

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