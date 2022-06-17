В России за три недели разрешили оборот сразу шести серий противооспенной вакцины

С конца мая до середины июня 2022 года в России ввели в гражданский оборот шесть серий вакцины, используемой для иммунизации против оспы животных. Это в шесть раз больше разрешенных серий за весь прошлый год.

Введение в гражданский оборот

В России в гражданский оборот ввели шесть серий препарата «Вакцина оспенная живая» компании «Микроген». Разрешения выданы с 29 мая по 14 июня 2022 года, обратил внимание «ФВ». Информация размещена на сайте Росздравнадзора.

Живая вакцина «Микрогена» разрешена для вакцинации и ревакцинации лиц, работающих с патогенными для человека вирусами оспы животных. Информация указана в инструкции по медицинскому применению препарата. Вакцина применима в лечебно-профилактических учреждениях, указано в документе. Разрешения выданы на серии Т02—Т07.

За весь прошлый год Росздравнадзор разрешил оборот только одной серии живой оспенной вакцины «Микрогена» — Т01. Разрешение выдано 27 апреля 2021 года.

Одобренные в России вакцины

Всего в России одобрены три вакцины для профилактики натуральной оспы, которые могут применяться при иммунизации против родственного вируса оспы обезьян. Помимо живой одобрена инактивированная вакцина «ОспаВир» компании «Микроген». Как указано в инструкции препарата, «ОспаВир» используется только для первичной иммунизации, повторное введение не допускается.

Как следует из данных Росздравнадзора, за весь период введена в оборот только одна серия вакцины «ОспаВир». Разрешение выдано 25 января 2021 года.

Третья одобренная в России вакцина «ТЭОвак» в гражданский оборот не поступала. Это единственная противооспенная вакцина в виде таблеток. Регистрационное удостоверение на иммунобиологический препарат принадлежит 48 Центральному научно-исследовательскому институту Министерства обороны РФ, следует из Государственного реестра лекарственных средств. По данным Росздравнадзора, 48 ЦНИИ Минобороны получал разрешение на гражданский оборот другой вакцины — для профилактики сибирской язвы. Это произошло в 2020/2021 году.

Ситуация с оспой обезьян

В России не выявлено ни одного заболевания оспой обезьян, заявил «Интерфаксу» Роспотребнадзор. Первый случай текущей вспышки зафиксирован 7 мая в Великобритании. Заразившийся вернулся из одной из стран Африки, эндемичной по заболеванию.

Оспа обезьян в основном выявляется в странах Африки. Необычность текущей вспышки – быстрое распространение в странах, где ранее выявлялись только единичные завозные случаи. В середине июня оспа обезьян выявлена уже в 39 странах мира, сообщает The New York Times со ссылкой на ВОЗ.

Как писал «Медицинский вестник», за пределами Африки происходят как минимум две вспышки заболевания. При секвенировании генома получены два варианта вируса. Только один тесно связан с европейским патогеном, выделенным при текущей вспышке. Второй – подобен варианту вируса, выделенному во время завозной инфекции 2021 года в Техасе.

Елена Воронина

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