Boehringer Ingelheim планирует купить разработчика иммунологических препаратов

Boehringer Ingelheim подписала соглашение с Trutino Biosciences, которая занимается разработкой иммунологических препаратов. Сделка оставляет за Boehringer Ingelheim право выкупить компанию по достижении определенных результатов в области исследований.

Boehringer Ingelheim подписала соглашение с Trutino Biosciences, предусматривающее приобретение компании, сообщает World Pharma News. Trutino занимается разработкой цитокиновой терапии нового поколения для лечения иммуноонкологических и аутоиммунных заболеваний. Для немецкой компании приобретение Trutino может стать хорошим дополнением к собственным онкологическим программам, которые включают в себя разработку соединений, нацеленных на раковые и иммунные клетки, пишет издание.

В 2020 году обе компании заключили соглашение о сотрудничестве для разработки новых иммунологических соединений с помощью платформы Trutino On-Demand-Cytokine (ODC). Эта платформа предназначена для маскировки активности цитокинов до тех пор, пока они не достигнут участка опухоли, где они активизируются для борьбы с ней.

Компании считают, что эта маскирующая способность является более безопасным для человека подходом, поскольку она избавляет организм от системного воздействия цитокинов. Boehringer Ingelheim заявила, что ее договор с Trutino является частью ее «всеобъемлющих усилий» по использованию иммунной системы человека для борьбы с раком.

Согласно условиям этой сделки, Boehringer Ingelheim оставляет за собой право выкупить все акции Trutino Biosciences после достижения определенных этапов программы. Пока эти этапы не достигнуты, Trutino останется независимой компанией. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

Николай Соколов

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