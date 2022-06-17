Вакцинацию от COVID-19 планируют сделать обязательной в Национальном календаре профпрививок

Вакцинацию от COVID-19 планируют сделать обязательной в Национальном календаре профилактических прививок, сообщил министр здравоохранения. По его словам, этот вопрос прорабатывается с депутатами. В календарь прививок по эпидемическим показаниям ее включили в декабре 2021 года.

Вакцинация от коронавируса станет обязательной в Национальном календаре профилактических прививок, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент «ФВ».

«Мы сейчас должны получить определенный опыт, получить данные по дальнейшему развития процесса, но к этому движется, — отметил министр. — Сейчас с депутатским корпусом мы работаем для того, чтобы это двигать дальше».

Вакцинация против COVID-19 была включена в календарь прививок по эпидемическим показаниям в декабре 2021 года. Включить вакцину от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок предложили еще год назад. Тогда правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект. В итоге в Национальный календарь профилактических прививок, утвержденный Приказом Минздрава России № 1122н от 06.12.2021, вошло 19 прививок, в календарь прививок по эпидемическим показаниям ­– 24.

Ринат Васбеев

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