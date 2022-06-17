ЦРПТ сообщил о сотнях миллионов случаев продажи ЖНВЛП по завышенным ценам

В ЦРПТ сообщили, что российские аптеки только с марта по май допустили 433 млн нарушений. Половина из этого пришлась на продажу ЖНВЛП по завышенным ценам.

Российские аптеки за три весенних месяца допустили 433 млн нарушений. В их числе оказалась продажа препаратов из Перечня ЖНВЛП по завышенным ценам. Было зафиксировано 219 млн эпизодов, сообщил в интервью ТАСС председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. По его словам, система маркировки также зафиксировала 600 тыс. случаев продажи просроченных лекарств.

«6 млн эпизодов продаж лекарств не по тем адресам, которые указаны в лицензиях аптек, и 33 млн случаев продажи или не введенного в оборот лекарства, или заблокированного Росздравнадзором, или уже проданного, то есть попытка двойной продажи. Если надзорные органы примут решение привлечь нарушителей к ответственности, сумма штрафов может составить десятки и сотни миллиардов рублей», – отметил он.

В апреле Минздрав предложил провести эксперимент по мониторингу отпуска лекарств по рецепту через систему маркировки. Среди целей эксперимента — создание новой государственной информационной системы медицинских назначений. Она будет отслеживать движение препаратов — от выписки рецепта до продажи в аптеке, писал «ФВ».

В начале июня в Росздравнадзоре заявили о снижении числа подделок препаратов: за последние пять лет они уменьшились в четыре раза. Глава службы Алла Самойлова связала это в том числе с системой маркировки.

Артем Косенок

pharmvestnik