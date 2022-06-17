Мурашко сообщил о росте рынка российских препаратов и медизделий

Глава Минздрава заявил, что рынок отечественных препаратов и медицинских изделий растет. Россия также прошла сложный период по установке новых каналов поставок лекарств, добавил он.

Рынок российских препаратов и медицинских изделий растет: в отрасли отмечается стабильность, а дефицита импортных лекарств не наблюдается. Объем рынка лекарственных средств составил 2,3 трлн руб., медизделий – 500 млрд руб. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Если в 2021 году было введено в оборот 12 854 наименования лекарственных препаратов, то в этом году уже 13 706. В целом цены на лекарственные препараты стабильны, количество наименований растет», – отметил он.

Министр добавил, что международный список жизненно важных лекарственных препаратов состоит из 809 наименований: 80% из них — отечественного производства. По его словам, необходимо полностью локализовать производство лекарств и начать осваивать новые рынки сбыта.

Также Мурашко сообщил, что сложный период по установке новых каналов поставки лекарств в России преодолен. Кроме того, отечественная промышленность активно включилась в производство медицинского оборудования. В 2021 году было поставлено более 22 тыс. изделий и приборов, из которых порядка трети – отечественного производства.

Фото: minzdrav.gov.ru

Артем Косенок

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