Витамин С и гематоген: россияне стали покупать больше витаминов и БАДов

За первые четыре месяца 2022 года спрос на витаминные комплексы вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно активно приобретают товары в этой категории жители крупнейших городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Самары, таковы данные «Сбер Еаптека», проанализировавшей заказы россиян в категории «Витамины и БАД».

Самым популярным среди витаминов в 63 регионах страны, по данным «Сбер Еаптека», одного из крупнейших игроков сегмента e-pharm в России, стал витамин C. Он присутствует в каждом третьем онлайн-заказе сервиса. На втором месте гематоген. Он улучшает самочувствие, повышает уровень гемоглобина в крови, насыщая организм железом (доля продаж 16%). На третьей строчке рейтинга витамин D, который помогает организму усваивать кальций (11%).

Кроме того, «Сбер Еаптека» проанализировала траты россиян на витамины и составила рейтинг регионов, жители которых больше всего покупают витамины. Лидером оказались Москва и Московская область (38,5% продаж), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,3%) и Республика Татарстан (3,3%). Кроме того, активно покупали витамины и БАДы жители Нижегородской и Самарской областей.

Данные «Сбер Еаптека» совпадают с данными платформы «Чек Индекс», которая анализирует обезличенные агрегированные фискальные данные «Платформы ОФД» с более 1,1 млн онлайн-касс в России. По их данным, за четыре первых месяца 2022 года объем продаж БАДов в денежном выражении в аптеках вырос на 48% относительно того же периода годом ранее. Наиболее выраженным спрос на пищевые добавки был в онлайне: объем продаж в денежном выражении вырос на 105%. Высокие продажи БАДов в первом квартале обеспечили конец февраля и март, когда наблюдался повышенный спрос на аптечные категории в целом.

По данным компании DSM Group, объем российского аптечного рынка БАДов в апреле снижался: в стоимостном выражении на 38,1% относительно марта (7,8 млрд рублей), в натуральном выражении – на 37% по сравнению с предыдущим месяцем (23,8 млн упаковок). Средневзвешенная цена упаковки БАДов в апреле по сравнению с мартом тоже снизилась (но не так значительно – на 1,8%) и составила 326,1 рубля. Топ-3 производителей БАДов занял 29,9% рынка в апреле в стоимостном выражении – «Эвалар» (15,3%), Solgar Vitamin and Herb (8,8%) и PharmaMed (5,8%).

Это первое значительное снижение в этом сегменте за прошедший год, значения апреля 2022 года сравнимы по объему с декабрем 2021 года. Такое заметное падение обусловлено мартовским ажиотажным спросом (в марте прирост составил 42% по отношению к февралю 2022 года).

gxpnews