«Росатом» направил 228 млн рублей на разработку отечественного аналога Varian Halcyon

Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (НИИТФА, входит в АО «Русатом Хэлскеа» госкорпорации «Росатом») разрабатывает комплекс тороидальной дистанционной лучевой терапии (ТКДЛТ) под брендом «Торус», который должен стать отечественным аналогом системы Halcyon Varian, сообщил гендиректор «Русатом Хэлскеа» Игорь Обрубов. Общий объем инвестиций в проект не раскрывается, на проведение НИОКР институт направил около 228,1 млн рублей, следует из документации. Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (НИИТФА, входит в АО «Русатом Хэлскеа» госкорпорации «Росатом») разрабатывает комплекс тороидальной дистанционной лучевой терапии (ТКДЛТ) под брендом «Торус», который должен стать отечественным аналогом системы Halcyon Varian, сообщил гендиректор «Русатом Хэлскеа» Игорь Обрубов. Общий объем инвестиций в проект не раскрывается, на проведение НИОКР институт направил около 228,1 млн рублей, следует из документации.

«Нами начата разработка комплекса тороидальной дистанционной лучевой терапии «Торус» – это будет такой аналог Halcyon Varian. Эта история будет в рамках экспериментального образца, мы будем дальше двигаться по этой линейке», – рассказал Обрубов.

«Торус» предназначен для лечения новообразований различных нозологий и локализаций методом дистанционной лучевой терапии. Модель будет создаваться по принципу аппаратов компьютерной томографии – с тороидальным или туннельным рабочим пространством. Подобная геометрия позволяет создавать компактные системы лучевой терапии по сравнению с традиционными комплексами ДЛТ на основе С-образного гантри, и на них можно проводить все современные методики лучевой терапии, говорится в сопровождающих документах к НИОКР.

Дополнительным преимуществом тороидальных комплексов станет наличие встроенной радиационной защиты, позволяющей уменьшить требования к радиационной защите каньона и снизить стоимость капитальных затрат на их строительство.

Объем инвестиций в проект не раскрывается. Проект реализуется в кооперации с институтом ГК «Росатом» АО «Наука и инновации», пояснили Vademecum в «Русатом Хэлскеа».

Новинка разрабатывается с апреля 2021 года. Институт объявил конкурсы на подрядные работы с связи с разработкой технической, конструкторской документации, а также отдельных компонентов – гантри, терапевтического стола на общую сумму 228,1 млн рублей, следует из документации закупок НИИТФА.

АО «Русатом Хэлскеа» входит в ГК «Росатом» и занимается развитием различных проектов в сфере ядерной медицины. В портфеле компании – первый российский линейный ускоритель «Оникс» с энергией 6 МэВ (проект «КЛТ-6»). В ноябре 2019 года компания подписала соглашение о локализации ускорителей шведско-британского производителя Elekta на мощностях АО «НИИТФА», в июне 2021 года – заключила договор с GE Healthcare о локализации трех моделей высокопольных МРТ 1,5 Тл на мощностях этого же АО. Предполагается, что локализованное оборудование выйдет в серийное производство в 2022 году.

В декабре 2021 года компания получила регудостоверение на отечественный аппарат контактной лучевой терапии второго поколения «Брахиум».

По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году выручка компании составила 483,7 млн рублей, убыток – 191,8 млн рублей.

Фото: stephanieloo.com

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