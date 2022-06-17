«Росатом» направил 228 млн рублей на разработку отечественного аналога Varian Halcyon

«Нами начата разработка комплекса тороидальной дистанционной лучевой терапии «Торус» – это будет такой аналог Halcyon Varian. Эта история будет в рамках экспериментального образца, мы будем дальше двигаться по этой линейке», – рассказал Обрубов.
«Торус» предназначен для лечения новообразований различных нозологий и локализаций методом дистанционной лучевой терапии. Модель будет создаваться по принципу аппаратов компьютерной томографии – с тороидальным или туннельным рабочим пространством. Подобная геометрия позволяет создавать компактные системы лучевой терапии по сравнению с традиционными комплексами ДЛТ на основе С-образного гантри, и на них можно проводить все современные методики лучевой терапии, говорится в сопровождающих документах к НИОКР.
Дополнительным преимуществом тороидальных комплексов станет наличие встроенной радиационной защиты, позволяющей уменьшить требования к радиационной защите каньона и снизить стоимость капитальных затрат на их строительство.
Объем инвестиций в проект не раскрывается. Проект реализуется в кооперации с институтом ГК «Росатом» АО «Наука и инновации», пояснили Vademecum в «Русатом Хэлскеа».
Новинка разрабатывается с апреля 2021 года. Институт объявил конкурсы на подрядные работы с связи с разработкой технической, конструкторской документации, а также отдельных компонентов – гантри, терапевтического стола на общую сумму 228,1 млн рублей, следует из документации закупок НИИТФА.
АО «Русатом Хэлскеа» входит в ГК «Росатом» и занимается развитием различных проектов в сфере ядерной медицины. В портфеле компании – первый российский линейный ускоритель «Оникс» с энергией 6 МэВ (проект «КЛТ-6»). В ноябре 2019 года компания подписала соглашение о локализации ускорителей шведско-британского производителя Elekta на мощностях АО «НИИТФА», в июне 2021 года – заключила договор с GE Healthcare о локализации трех моделей высокопольных МРТ 1,5 Тл на мощностях этого же АО. Предполагается, что локализованное оборудование выйдет в серийное производство в 2022 году.
В декабре 2021 года компания получила регудостоверение на отечественный аппарат контактной лучевой терапии второго поколения «Брахиум».
По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году выручка компании составила 483,7 млн рублей, убыток – 191,8 млн рублей.
Фото: stephanieloo.com