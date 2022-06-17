«Биннофарм Групп» выпустила на рынок новый гемостатический дженерик

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (входит в группу АФК «Система») выпустила на рынок гемостатическое лекарственное средство – суппозитории «Венапрокт АЛИУМ». Новый препарат дополнит портфель венотоников ГК, в который входят таблетки и гели «Венарус» и «Ангиорус».

«Статистика показывает, что восемь из 10 человек сталкиваются с проблемой патологического расширения геморроидальных вен, – отмечают в компании. – Мы зарегистрировали первый дженерик в своем МНН и первыми на рынке начали предлагать потребителю комплексный подход к лечению проблемы: суппозитории „Венапрокт”, как средство местного применения, заживляют, снимают воспаление, останавливают кровь, а „Венарус” в таблетках ускоряет снятие симптомов».

«Биннофарм Групп» создана в 2020 году после объединения профильных активов АФК «Система». Предприятия ГК производят препараты из более 200 фармакологических групп, в различных формах (от таблеток и капсул до мазей, гелей, суппозиториев, инфузионных растворов и др.). Компания обладает одним из самых больших портфелей препаратов среди российских производителей, включающего более 450 регистрационных удостоверений в России.

gxpnews