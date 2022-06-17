Препарат Roche против болезни Альцгеймера не достиг конечных точек в исследовании

Препарат Crenezumab компании Roche не достиг конечных точек в испытаниях среди пациентов с определенной генетической мутацией, которая вызывает раннее начало болезни Альцгеймера, передает Reuters.

Лекарственное средство не продемонстрировало статистически значимого клинического преимущества ни для одной из сопутствующих конечных точек, оценивающих скорость изменения когнитивных способностей или функции эпизодической памяти.

Потенциал Crenezumab для замедления или предотвращения болезни Альцгеймера у людей без когнитивных нарушений, которые являются носителями определенной генетической мутации, вызывающей раннее начало болезни, оценивался в ходе испытаний в Колумбии в рамках Инициативы по профилактике болезни Альцгеймера (API) по аутосомно-доминантной болезни Альцгеймера (ADAD).

В мае Roche заявляла, что промежуточный анализ продолжающихся клинических испытаний показал, что ее экспериментальный препарат Tiragolumab не смог значительно замедлить прогрессирование заболевания у пациентов с недавно диагностированным распространенным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) в сочетании с одобренным фармакологическим препаратом.

gxpnews