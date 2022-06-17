ФАС согласовала повышение цен на ряд позиций инсулинов до 28%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в конце мая – начале июня согласовала повышение предельных цен на ряд позиций инсулинов на 5,5-28%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на базу решений ведомства. Речь идет о формах инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина.

По сведениям RNC Pharma, в 2021 году в аптеках и госучреждениях данных препаратов реализовано на 3,5 млрд рублей, это 11% годового объема продаж всех инсулинов в России. Росздравнадзор в апреле-мае «выявил риски возникновения дефектуры этих препаратов в связи с ценообразованием», следует из документов ФАС.

Повышения предельной цены просили российские «Герофарм» и «Медсинтез», а также датский Novo Nordisk. В ФАС изданию подтвердили, что необходимость перерегистрации цен возникла в связи с ростом производственных расходов. Служба также проводит анализ цен по одной из дозировок инсулина гларгина.

«Герофарм» планирует перерегистрировать цены по большинству позиций инсулинов, рассказал изданию гендиректор группы Петр Родионов. Но по некоторым, заверил он, рост будет на 3-4% – не выше уровня инфляции. Топ-менеджер подчеркнул, что цены пересматриваются впервые за несколько лет. У производителей за это время выросли издержки, а с конца февраля дополнительно увеличились расходы на логистику, доля которых в себестоимости утроилась. По данным Госреестра лекарственных средств, предельная цена на двухфазный инсулин аспарт Novo Nordisk не менялась с 2016 года, а на российские препараты, по которым согласована перерегистрация, – с 2019-2021 годов.

После перерегистрации предельная цена на инсулин лизпро «Герофарма» в шприц-ручках достигнет почти 1600 рублей за упаковку и превысит стоимость оригинала от Eli Lilly на 11%. В случае с двухфазным инсулином аспарт цена оригинала Novo Nordisk и аналога «Герофарма» сравняется. Ранее зарегистрированная цена российских лекарств была на 2% меньше стоимости оригинальных.

В основном повышение предельных цен коснулось инсулинов в шприц-ручках. Теперь их максимальная стоимость будет выше, чем у других форм выпуска (картриджей, флаконов), тогда как раньше цены не отличались.

gxpnews