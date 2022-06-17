Президент «Активного компонента» обозначил условия технологического суверенитета в фарме

Президент АО «Активный компонент» Александр Семенов высказал свою точку зрения по поводу импортозамещения в рамках технологического суверенитета. По его мнению, технологический суверенитет представляет собой не изоляцию, а прежде всего сильную переговорную позицию, причем не только внутри страны, но и с внешними партнерами. Эксперт отметил, что при выстраивании такого альянса с внешними партнерами технологический суверенитет крайне важен для страны.

«Импортозамещение – это основа технологического суверенитета. Если у нас есть какие-то иностранные препараты, которые мы пока что заменить не можем, мы вынуждены их покупать, но если мы можем эту продукцию замещать, то это сделать нужно», – заявил Александр Семенов в ходе сессии «Фармацевтическая промышленность в России – перезагрузка-2030: курс на независимость» на Петербургском международном экономическом форуме.

Также президент АО «Активный компонент» выделил основные стимулы и «правила игры» для этого замещения. По его мнению, нужно уже сейчас думать о том, что в ближайшем будущем иностранные компании уйдут с российского рынка полностью, невзирая на их обещания о невозможности прекращения поставок лекарств. Александр Семенов отметил, что идет экономическая война, которая «бьет не столько по стране, сколько по ее жителям».

Эксперт перечислил меры, которые, по его мнению, необходимо принять.

«Во-первых, надо спокойно развивать российскую промышленность, не регистрируя зарубежные дженерики. Закрыть все потребности будет возможно благодаря мощной фармпромышленности, которую создали наши соотечественники в течение прошедшего десятилетия. Поэтому точно будет возможность закрыть эту дженериковую потребность», – утверждает Семенов.

«Второй момент касается развития российской фармы путем страхования финансовых рисков, то есть это способ захеджировать риски, создав производство полного цикла. Если наши иностранные партнеры не готовы поддерживать производство препаратов в России и их поставку, тогда это можно будет сделать так: создать в России в течение ближайших двух лет 10-12 производств полного цикла с упором на производство собственных фармсубстанций, таким образом развить государственную базу и производить лекарственные препараты, как дженериковые, так и оригинальные», – сказал Александр Семенов.

Также он предложил пойти по китайскому, индийскому пути и ввести дополнительные пошлины при ввозе иностранных активных фармсубстанций. «Единственный момент – нужно обратить внимание на то, что субстанции производятся минимум двумя или тремя компаниями, так хеджируют риски», – отметил президент АО «Активный компонент».

Он рассказал, что осенью этого года планируется запуск льготных кредитов – «длинных» денег, что также является стимулом постройки новых предприятий.

gxpnews