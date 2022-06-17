В «Сколково» рассказали о развитии и трудностях биомед-стартапов

На данный момент в «Сколково» более 3000 стартапов, из них 700 – в экологических и медицинских отраслях. В ближайшие 3-5 лет стартапы и промышленность сфокусируются на импортозамещении, обратном инжиниринге и выстраивании нарушенных логистических цепочек, а в следующие 5-7 лет – на создании технологических заделов, которые помогут обеспечить лидерство в будущем. Об этом рассказал вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем на сессии «Предпринимательство в здравоохранении в эпоху перемен», которая прошла в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что к 2030 году число стартапов на базе фонда должно вырасти до 7000. По словам Кирилла Каема, биомед-стартапы испытывают сейчас серьезные трудности, связанные с нарушением цепочек поставок, сложностями в производстве, в том числе с доступом к деньгам.

«Биомед-отрасль наиболее остро будет чувствовать те проблемы, которые происходят, потому что ее модель коммерциализации наиболее близка к чистой капитализации, основанной на интеллектуальной собственности или на наборе компетенций, которые есть у сотрудников. Эта отрасль с одними из самых высоких инвестиционных рисков и одним из самых длинных инвестиционных циклов», – приводит слова Каема пресс-служба фонда.

Кроме того, Кирилл Каем подчеркнул, что стартапы в биотехе были нацелены на глобальный рынок, чтобы окупить длинные рискованные инвестиции.

gxpnews