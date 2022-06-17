«Фармасинтез» инвестирует 9 млрд рублей в строительство нового НПК в ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Компания «Фармасинтез» увеличивает общий объем инвестиций в свои проекты на территории ОЭЗ и намерен построить уже третью очередь научно-производственного комплекса по разработке и производству лекарственных препаратов.

16 июня АО «Фармасинтез-Норд» и администрация Санкт-Петербурга с управляющей компанией АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» подписали соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности на территории особой экономической зоны в Санкт-Петербурге. Церемония подписания соглашения состоялись в рамках ПМЭФ-2022.

Первая производственная площадка компании (3 тыс. м²) организована в Центре трансфера технологий в ОЭЗ. Вторая очередь производства площадью 31 тыс. м² полностью оснащена оборудованием, проводится отработка технологических режимов и лицензирования. Запуск промышленного производства запланирован на III квартал 2022 года.

Новое предприятие площадью более 15 тыс. м² разместится на участке 3,21 га. Общая площадь арендуемого «Фармасинтез-Норд» участка составит 7,71 га. Объем инвестиций компании достигнет 13,8 млрд руб., увеличившись на 9 млрд руб. по сравнению с первоначальным планом резидента. На данный момент в АО «Фармасинтез-Норд» работает порядка 700 человек. После ввода в эксплуатацию третьей очереди количество вновь созданных рабочих мест превысит 1200 человек.

gxpnews