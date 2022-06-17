В Минздраве рассказали о драйверах роста в импортозамещении

Первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко рассказал, за счет каких мер планируется убрать барьер между разработкой новых технологий в условиях научных учреждений и их масштабированием для применения в массовом здравоохранении.

«Импортозамещение — это процесс, который активно закрутился с начала периода пандемии, когда еще не было различных политических моментов, а был просто тотальный дефицит медицинской продукции, причем во всех странах мира», — отметил Фисенко в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Он добавил, что акцент делается на те точки, которые стали драйверами роста в сфере импортозамещения. Среди них ликвидация административных барьеров.

«Мы прошли этот трек в период 2020-2021 годы в период пандемии, показали, что мы можем быстро менять законодательство. Это поспособствовало тому, что мы были одной из немногих стран, которая вывела на рынок более 30 лекарственных препаратов», — сказал Фисенко. При этом он подчеркнул, что любое упрощение не должно нанести вреда качеству безопасности и эффективности медицинской продукции.

Замминистра добавил, что еще одной точкой роста является научно-технологический суверенитет.

«Ключевой компонент — создание системы целеполагания от нужд и потребностей отрасли, понимание разработчиками жизненного цикла, разработки, создания, поддержки и сопровождения (препаратов и медизделий)», — сказал Фисенко. Он отметил, что здесь на помощь приходит новый проект, который сейчас реализуется под названием «Медицинская наука для человека».

gxpnews