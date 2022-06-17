В России вырастут цены на инсулины в шприц-ручках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала повышение предельных цен на ряд позиций, затрагивающих инсулины, на 5,5–28%, следует из базы решений ведомства. Они были приняты в конце мая и начале июня и касаются инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина, в основном в шприц-ручках. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала повышение предельных цен на ряд позиций, затрагивающих инсулины, на 5,5–28%, следует из базы решений ведомства. Они были приняты в конце мая и начале июня и касаются инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина, в основном в шприц-ручках.

По данным RNC Pharma, в 2021 году в аптеках и госучреждениях названные препараты реализованы на 3,5 млрд рублей, что составляет 11% годового объема продаж всех инсулинов в России. Из документов следует, что весной 2022 года Росздравнадзор выявил «риски возникновения дефектуры этих препаратов» из-за ценообразования. С просьбой о повышении предельных цен в ФАС обращались российские «Герофарм» и «Медсинтез», а также датская Novo Nordisk. В ФАС отметили, что необходимость перерегистрации цен возникла в связи с ростом производственных расходов.

Гендиректор «Герофарма» Петр Родионов рассказал, что компания планирует перерегистрировать цены по большинству позиций инсулинов. По некоторым, заверил он, рост будет на 3-4% – не выше уровня инфляции. По его словам, цены на препараты пересматриваются впервые за несколько лет. Он также отметил, что у производителей выросли издержки, а расходы на логистику с конца февраля утроились.

Согласно ГРЛС, предельная цена на двухфазный инсулин аспарт от Novo Nordisk не менялась с 2016 года, а на российские препараты (от «Герофарм» и «Медсинтез») – с 2021 года.

После перерегистрации предельная цена на инсулин лизпро «Герофарма» в шприц-ручках достигнет почти 1,6 тысячи рублей за упаковку – это выше стоимости оригинала от Eli Lilly на 11%. Цена двухфазного инсулина аспарт у оригинала Novo Nordisk и аналога «Герофарма» сравняется. Ранее предельная цена для российских аналогов была на 2% ниже предельной цены оригинальных препаратов.

Повышение предельных цен затронуло в основном инсулины в шприц-ручках. Их максимальная стоимость будет выше, чем у инсулинов в картриджах и флаконах. Так, по инсулину лизпро от «Герофарма» цены на препарат в шприц-ручках и картриджах будут отличаться на 10,5%.

В 2021 году российские производители заняли 23,6% рынка инсулинов в денежном выражении. Аналитики полагают, что подорожание ряда препаратов на основе инсулинов не повлияет на их продажи.

В апреле 2022 года стало известно, что российские фармкомпании начали искать альтернативу шприц-ручкам, картриджам для инсулина, преднаполненным шприцам, флаконам и полиэтиленовым тубам, закупаемым в странах Европы и США. Зарубежные производители не заявляли о прекращении поставок товаров в Россию, но некоторые отечественные фармкомпании столкнулись с задержкой при получении продукции из-за логистических проблем, что их обеспокоило.