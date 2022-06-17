Про рок в своих отечественных

Новость про утверждение правительством стратегии «Фарма-2030» вышла сразу после новогодних праздников и, разумеется, потерялась в общем информационном потоке. Есть подозрение, что так и задумывалось. Ибо решительно ничего цепляющего взгляд на 12 страницах документа нет. Ни тебе KPI, ни взятых обязательств, ни страшилок для Big Pharma, ни перечисления воодушевляющих программ развития кластеров. В сухом остатке только декларация – стремиться и еще раз стремиться к импортонезависимости и разработке собственных больших инноваций. Аминь.

Но так ли худо, что после нескольких лет сочинительства (за написание стратегии взялись в 2018 году) на свет был явлен не футуристический роман, а лишь стихотворение в прозе?

Во-первых, появись в документе конкретика, я бы только удивился. Выдумывать-то ее было решительно некому: Минпромторг растерял лоск и статус креативного лоббиста фарминдустрии с уходом Сергея Цыба, да и жуткий сюжет с арестом двух его бывших коллег – Ольги Колотиловой и Ольги Покидышевой – в качестве эпитафии «Фарме-2020» вряд ли способствовал бы зарождению (возрождению) серьезного отраслевого think tank по проблематике лекарственного импортозамещения.

Во-вторых, есть правило: хорошему тексту нужно дать вылежаться. Прошло полгода, подоспели новые времена, и вот – «Фарму-2030» уже можно оценивать как яркое и мощное пророчество, предварившее суровую годину.

Кто, например, еще в январе мог подумать, что покупка активных ингредиентов и интермедиатов для отечественных производителей превратится из рутины в занимательный квест? А вот авторы стратегии будто предвидели эту беду и прямо предписали: к 2030 году до 90% отечественных препаратов изготавливать из отечественного сырья! Теперь дело за малым – найти тех, кто возьмет на себя труд обеспечить российские заводы своей качественной химией и даст цену ниже, чем у индийцев и китайцев. Желающие поучаствовать в развитии национального рынка субстанций, кстати, находятся. Правда, модель сбыта у них измеряется уносящимися за горизонт ЖД-составами. Иначе вся затея нерентабельна. Их же потенциальные клиенты мыслят по-прежнему категориями не вагонов, но маленьких тележек.

Дмитрий Кряжев, издатель и главный редактор Vademecum

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