Центр Гамалеи начинает исследование вакцины от двух особо опасных инфекций

Центр Гамалеи планирует клиническое исследование новой векторной вакцины для профилактики сразу двух особо опасных инфекций, вызванных вирусами Марбург и Эбола. Центр начал процедуру выбора страховщика для обязательного страхования жизни и здоровья добровольцев исследования, необходимость чего отражена в Федеральном законе № 61. Информация размещена на сайте госзакупок.

В техническом задании указано, что планируется включить 64 добровольца в первый этап исследования вакцины «ФилоПан». Препарат представляет собой комбинированную векторную вакцину против трех видов вируса Эбола и вируса Марбург. Препарат разрабатывается против видов Zaire, Bundibugyo и Sudan вируса Эбола.

Планируется оценить безопасность, переносимость и иммуногенность нового иммунобиологического препарата. Страхование добровольцев необходимо на период с июня 2022 по декабрь 2023 года.

Клиническое исследование проводится в рамках государственного задания по разработке панфиловирусной вакцины, указано в документе.

Заболевания, вызванные вирусами Эбола и Марбург, относят к особо опасным инфекциям. В постановлении правительства № 715 от 01.12.2004 они отнесены к заболеваниям, представляющим опасность для окружающих. Международные медико-санитарные правила ВОЗ относят вирусные геморрагические лихорадки Эбола и Марбург к инфекциям, оказывающим серьезное воздействие на здоровье населения.

Возбудители относятся к семейству филовирусов. По сообщению ВОЗ, летальность Марбургской вирусной болезни составляет 50%, но может варьировать в диапазоне 24—88%. Профилактические вакцины и лекарственные препараты не зарегистрированы.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, имеет сопоставимую летальность. В мире одобрена рекомбинантная вакцина rVSV-ZEBOV для профилактики геморрагической лихорадки Эбола.

В России зарегистрированы четыре вакцины для профилактики лихорадки Эбола, указано в ГРЛС. Три векторные вакцины разработаны Центром Гамалеи: «ГамЭвак», «ГамЭвак-Лио» и «ГамЭвак Комби».

Елена Воронина

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