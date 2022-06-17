NC Logistic заключил соглашение с «Био Индастриз»

Оператор NC Logistic и производственно-дистрибутивная компания препаратов для ветеринарного применения «Био Индастриз» заключили соглашение на оказание комплексного логистического обслуживания.

«При выборе логистического оператора мы руководствовались принципом „единого окна”. Ценно обрести партнера, который в одном лице оказывает качественное сопровождение компании на всех этапах лицензирования, обладает необходимой инфраструктурой и профессиональными компетенциями для работы с вакцинами, ветеринарными препаратами и другими товарами для животных. Очень важно наличие у оператора сервиса по обеспечению продаж в онлайн-канал. Это приемка, фасовка, упаковка, маркировка и отгрузка как единый законченный процесс. NC Logistic полностью соответствует нашему комплексному запросу», – отметил генеральный директор «Био Индастриз» Виталий Воробьев.

Как рассказали в NC Logistic, оператор уже не первый год сотрудничает с рядом западных фармацевтических компаний, имеющих в своем портфеле линейку ветеринарных препаратов. Последние сформировали тренд на сотрудничество с логистическими операторами в России.

В свою очередь российские ветеринарные компании также оценили эффективность кооперации с логистическими операторами: «Большие инвестиционные проекты по модернизации и расширению инфраструктуры для производства долгосрочны и тяжело окупаемы. Аутсорсинг способен эффективно решить эту проблему. Логистические компании уже обладают ресурсами и сервисными компетенциями, поэтому производственно-дистрибутивным компаниям остается только встроиться в систему поставок».

Исполнительный директор компании NC Logistic Гарольд Власов предположил, что в скором времени ветпрепараты по примеру фармацевтических лекарственных средств будут подлежать маркировке и отслеживанию в системе, аналогичной МДЛП.

«Логистические операторы владеют уникальным опытом, отработанными методами и адаптированным инструментарием, что, несомненно, позволит пройти все этапы внедрения и запуска маркировки ветеринарных препаратов менее болезненно», – подчеркнул он.

gxpnews