Верховный суд рассмотрит уголовное дело с участием экс-руководителей «Ульяновскфармации»

Верховный суд рассмотрит уголовное дело с участием экс-руководителей «Ульяновскфармации», которых приговорили к реальным срокам за мошенничество при закупках. Дело рассматривается по представлению Генпрокуратуры на решение Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

В Верховном суде рассмотрят уголовное дело с участием бывших руководителей «Ульяновскфармации» и бывших министров здравоохранения области. Слушание назначено на 26 июля, указано в карточке производства. Дело рассматривается по представлению Генпрокуратуры на кассационное решение Шестого кассационного суда общей юрисдикции. По нему проходят экс-председатель Комитета по социальной политике Заксобрания Ульяновской области Игорь Тихонов, экс-министры здравоохранения Ульяновской области Рашид Абдуллов и Павел Дегтярь (в разное время), экс-директор АО «Ульяновскфармация» Ольга Кузнецова и ее экс-зам Евгений Коган.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено летом 2018 года. По версии следствия, с 2016 года по февраль 2017-го Тихонов, Дегтярь, Кузнецова и Коган организовали проведение электронных аукционов по закупке лекарственных средств и медицинского кислорода. По их результатам с главврачами учреждений здравоохранения Ульяновской области заключены госконтракты «по завышенным ценам исключительно с «Ульяновскфармацией». При этом врачи были введены в заблуждение относительно рыночной стоимости лекарственного препарата. Второй эпизод произошел по той же схеме с участием другого главы Минздрава Рашида Абдуллова с 2017 по 2018 год.

В январе прошлого года Ленинский райсуд Ульяновска признал виновными всех фигурантов дела. Дегтярь получил 2,5 года условно, остальные фигуранты получили реальные сроки от 3,5 до 5 лет колонии. Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре в ноябре того же года отменил приговор и определил передать материалы на новое судебное рассмотрение в Ленинский районный суд Ульяновска в ином составе суда. Однако по запросу Гепрокуратуры дело запросили в Верховный суд.

Артем Косенок

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