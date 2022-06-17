В Санкт-Петербурге прекратили выпуск ЭпиВакКороны

Компания «Герофарм» прекратила производство вакцины ЭпиВакКорона против коронавирусной инфекции, разработанной ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора на всех своих производственных площадках в Санкт-Петербурге. Об этом 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме сообщил гендиректор «Герофарма» Петр Родионов. Компания стала второй площадкой из трех, отказавшейся от производства вакцины. В мае вакцину перестали выпускать на базе ГНЦ «Вектор». Новосибирская «Вектор-БиАльгам» пока не заявляла о намерении прекратить производство ЭпиВакКороны. Компания «Герофарм» прекратила производство вакцины ЭпиВакКорона против коронавирусной инфекции, разработанной ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора на всех своих производственных площадках в Санкт-Петербурге. Об этом 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме сообщил гендиректор «Герофарма» Петр Родионов. Компания стала второй площадкой из трех, отказавшейся от производства вакцины. В мае вакцину перестали выпускать на базе ГНЦ «Вектор». Новосибирская «Вектор-БиАльгам» пока не заявляла о намерении прекратить производство ЭпиВакКороны.

«Мы были контрактной площадкой, а сейчас заказы на производство вакцины не поступают», – пояснил Родионов.

В декабре 2020 года «Герофарм» в качестве индустриального партнера ГНЦ «Вектор» начала выпуск одного из компонентов ЭпиВакКороны. В июле 2021 года компания запустила производство вакцины по полному циклу. Производственные мощности позволяли выпускать до 5 млн доз препарата в месяц.

В конце января 2022 года стало известно, что с начала нового года регионы не получили ни одной партии вакцин ЭпиВакКорона и ЭпиВакКорона-Н.

В мае замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что подведомственное предприятие ГНЦ «Вектор» перестало производить ЭпиВакКорону. Тогда же первый заместитель гендиректора, директор дивизиона «Вакцины» компании «Нанолек» Максим Стецюк рассказал, что с декабря 2021 года компания не получила ни одной заявки от Минздрава РФ на производство препарата КовиВак, разработанного Центром им. М.П. Чумакова.

Отсутствие заявок от регионов на КовиВак и ЭпиВакКорону в Роспотребнадзоре объясняли тем, что запросы поступали только на вакцину Спутник V. Однако в мае со ссылкой на представителей фармкомпаний информагентство ТАСС писало, что «Биокад» и «Биннофарм групп» с начала 2022 года не получали от Минздрава заказов на производство Спутника V.