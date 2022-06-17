Аптечная сеть Walgreens запустит свою программу клинических испытаний

Американская сеть аптек Walgreens запускает программу клинических испытаний. Они будут децентрализованными и проводиться в аптечных точках компании по всей стране.
Американская аптечная сеть Walgreens будет проводить клинические испытания, сообщает издание PharmaPhorum.
Компания заявляет, что планирует использовать «гибкую» модель испытаний, опираясь как на децентрализованные испытания (DCT), так и на традиционные модели на основе своих отделений по всей территории США.
«Мы концентрируемся на сфере здравоохранения и сосредоточены на создании потребительских решений в этой области на местах; клинические испытания являются естественным продолжением этого подхода», — рассказала изданию FierceHealthcare новый главный специалист компании по клиническим испытаниям Рамита Тандон.
«Мы можем использовать наш бизнес по клиническим испытаниям как возможность изменить отношение пациентов к участию в них и создать более тесную связь между пациентами и аптеками, — добавила она. — У нас есть возможность предоставить нашим пациентам новый подход к этим испытаниям».
Walgreens перенимает опыт конкурирующей сети CVS, которая в прошлом году запустила свой собственный бизнес, связанный с клиническими испытаниями. CVS также делает упор на децентрализованные испытания и тоже будет использовать для этого свою сеть по всей стране.
Обе компании отмечают, что могут значительно улучшить качество и расширить разнообразие клинических испытаний, поскольку их розничные аптеки расположены в разных районах и городах. Это поможет решить проблему доступа пациентов к месту проведения испытаний, проблему низкой вовлеченности в них и удержания пациентов.
Николай Соколов
pharmvestnik