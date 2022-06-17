ВОЗ рекомендовала включить вариант «Омикрон» в состав вакцин против COVID-19

Специальная группа ВОЗ, занимающаяся составом вакцин против COVID-19, выступила за обновление препаратов для борьбы с вариантом коронавируса «Омикрон».

Техническая консультативная группа по составу вакцины против COVID-19 (TAG-CO-VAC) Всемирной организации здравоохранения выступила за включение варианта «Омикрон» в состав вакцин против COVID-19.

TAG-CO-VAC отмечает, что анализирует имеющиеся данные с целью оптимизации вакцин, чтобы они защищали людей от распространенных циркулирующих вариантов. Для того, чтобы вакцины против COVID-19 обеспечивали оптимальную защиту в будущем, может потребоваться их обновление по мере появления новых вариантов.

Обновленные вакцины могут быть моновалентными, нацеленными на преобладающий циркулирующий вариант, или поливалентными, основанными на разных вариантах. В идеале вакцины против COVID-19 должны предотвращать заражение и передачу инфекции, а также обеспечивать защиту от тяжелых форм заболевания и смерти.

«Современные вакцины основаны на вирусе, который циркулировал в начале пандемии… С тех пор происходила непрерывная и существенная эволюция вируса, и вполне вероятно, что эта эволюция будет продолжаться, что приведет к появлению новых вариантов. Поэтому может потребоваться обновление состава существующих вакцин против COVID-19. Любое обновление текущего состава вакцины против COVID-19 должно быть направлено как минимум на сохранение защиты от тяжелых форм заболевания и смерти, при этом обеспечивая иммунный ответ против циркулирующих и возникающих вариантов», — говорится в сообщении ВОЗ.

TAG-CO-VAC также заявляет, что будет приветствовать разработку и начало клинических испытаний вакцин против «вариантов, вызывающих беспокойство» ВОЗ, включая вариант «Омикрон».

В России за последнюю неделю были выявлены новые варианты «Омикрона»: два ВА.4 и два ВА.5. Три случая завозные из разных стран, один пока находится в стадии определения эпиданализа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости».

В марте ВОЗ начала мониторинг новый рекомбинантный вариант коронавируса, состоящий из последовательностей «Дельты» и «Омикрона», сообщал «Медицинский вестник». Вариант BA.1 x AY.4 содержит последовательности двух вирусов. BA.1 обозначается линия варианта «Омикрон» в классификации Pango, AY.4 — линия варианта «Дельта». Впервые рекомбинант обнаружен во Франции в январе 2022 года.

В мае ВОЗ выделила новую категорию отслеживания коронавируса VOC-LUM. К ней отнесены шесть вариантов «Омикрона»: BA.4 и BA.5, BA.2.12.1, BA.2.9.1, BA.2.11 и BA.2.13.

Николай Соколов

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