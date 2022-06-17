Сотрудники «Р-Фарм» приняли участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным

9 июня в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина с молодыми предпринимателями и сотрудниками инновационных и технологических компаний. В мероприятии приняли участие представители группы компаний «Р-Фарм».

Руководитель биотехнологического производства ярославского филиала «Р-Фарм» Александра Белова рассказала Владимиру Путину об опыте организации полного цикла производства препарата «Артлегиа» (олокизумаб) и обсудила с главой государства вопросы дальнейшего развития фармотрасли. «Мне бы хотелось, чтобы портфель биотехнологических препаратов в нашей стране расширялся и жизненно важные лекарства становились доступнее. Для этого Россия обладает огромным научным и производственным потенциалом», – подчеркнула Александра.

Владимир Путин выразил готовность проанализировать предложения по поддержке фармацевтических специалистов и поблагодарил сотрудников «Р-Фарм» за работу, проделанную в последние годы. «Это было очень важно и для национального самосознания, понимания того, что мы можем на прорывных направлениях добиваться результата. Но и, конечно, для жизни и здоровья миллионов людей», – отметил президент.

Евгений Гузов, директор по биотехнологическому производству «Р-Фарм», затронул тему импортозамещения продукции, используемой при производстве медицинских препаратов. «Опыт создания вакцин показал нам, что мы не всегда можем получить критически важное сырье, материалы, оборудование. Буквально вчера это было связано с дефицитом материалов на рынке из-за острой потребности в них, а сегодня – это санкции и нарушение логистических цепочек», – рассказал Евгений Гузов.

Отвечая на вопрос Евгения о перспективах импортозамещения, Владимир Путин отметил, что оно не является «панацеей». «Сотрудничать надо со всеми, с кем есть возможность, и мы будем это делать. Но по критически важным технологиям, конечно, мы должны иметь собственные компетенции. Будем их развивать», – добавил президент.

gxpnews