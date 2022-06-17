Путин выступил на ПМЭФ с рядом инициатив для российского бизнеса

Президент Владимир Путин выступил на ПМЭФ с рядом инициатив для российского бизнеса. В частности, он предложил отказаться от большинства проверок, принять законопроекты о сокращении сроков давности по налоговым преступлениям.

Президент Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме с рядом инициатив для российского бизнеса. Он призвал к импортозамещению товаров и продукции, которые перестали поставляться в Россию из-за санкций.

«Мы должны… иметь возможность производить, воспроизводить критически важные технологии…Если мы говорим об импортозамещении, то что-то мы заместим, ну а что-то надо будем делать на совершенно новой перспективной базе собственного производства», – отметил президент.

В ходе выступления на ПМЭФ он также предложил:

отказаться от большинства проверок бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками;

принять законопроекты о сокращении сроков давности по налоговым преступлениям и об отказе в возбуждении уголовных дел после полного погашения налоговой недоимки;

пересмотреть критерии крупного и особо крупного ущерба;

пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу и для продления сроков предварительного следствия.

Также он предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых. Право на нее получат предприятия, которые готовы строить новые производства.

Фото: kremlin.ru

Артем Косенок

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