Pfizer инвестирует в препарат компании Akero для лечения неалкогольного стеатогепатита

Pfizer заявила о том, что вложит в акционерный капитал компании Akero 25 млн долл., чтобы поддержать разработку экспериментального препарата для лечения предцирротического и цирротического неалкогольного стеатогепатита (НАСГ). Об этом сообщает The Endpoints News.

Разрабатываемый Akero efruxifermin в настоящий момент проходит два исследованиях фазы IIb. У компании уже есть планы развернуть испытания III фазы.

НАСГ представляет собой серьезное заболевание печени, вызванное избыточным накоплением жира в ней. Оно вызывает хроническое воспаление и прогрессирующий фиброз, который может привести к циррозу, печеночной недостаточности, раку и смерти. По прогнозам, это заболевание в скором времени станет ведущим показанием по трансплантации печени в Соединенных Штатах. На данный момент в США нет одобренных методов лечения болезни.

Инвестиции в efruxifermin в размере 25 млн долл. дадут Pfizer хорошие перспективы. Ожидается, что к 2026 году рынок препаратов для НАСГ будет составлять 18,3 млрд долл.

Согласно условиям соглашения, Akero продаст Pfizer 2,5 млн акций по цене 9,90 долл. за штуку. Акции Akero стоили 8,50 долл. в среду, 16 июня, но к тому времени, когда рынки открылись утром на следующий день, они уже продавались по 9,40 долл. за штуку. После завершения сделки Pfizer будет владеть примерно 6,7% всех обыкновенных акций Akero, находящихся в обращении. Pfizer вложила средства в Akero в рамках своей инициативы Pfizer Breakthrough Growth Initiative (PBGI), которая поддерживает биотехнологические компании, разрабатывающие методы лечения против интересующих производителя заболеваний.

В дополнение к инвестициям в акционерный капитал Akero также получила срочный кредит на сумму до 100 млн долл. от Hercules Capital. В соответствии с условиями сделки с Hercules Akero получит 10 млн долл., имеет немедленный доступ еще к 10 млн долл., а затем может привлечь дополнительные 35 млн долл. двумя отдельными траншами после достижения определенных исследовательских и финансовых показателей. Эти средства, наряду с денежными средствами самой Akero, обеспечат компании финансовую поддержку до III квартала 2024 года.

Николай Соколов

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