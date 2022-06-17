Препарат на основе антител к эндотелиальной синтазе оксида азота снижает выраженность гипертензии

Нарушение работы сердечно-сосудистой системы является одним из наиболее опасных осложнений сахарного диабета. Сосуды диабетика становятся менее гибкими, их проницаемость снижается, и они не могут полноценно выполнять функции питания тканей и органов (в частности, сердечной мышцы). Гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и многие другие заболевания сердечно-сосудистой системы значительно чаще встречаются у пациентов с сахарным диабетом.

Международная группа ученых показала, что технологически обработанные антитела помогают снизить выраженность сосудистого спазма. Результаты исследования представлены в журнале Dose Response.

Сосудистый эндотелий — это тонкий слой клеток, выстилающий внутреннюю поверхность всех сосудов тела. Несмотря на небольшую толщину эндотелия, его по праву можно назвать полноценным органом общей массой около 2 кг. Эндотелий выполняет важные регуляторные функции в организме, такие, например, как контроль свертываемости крови и диффузии веществ, регуляция тонуса и артериального давления. Российские ученые совместно с французским центром доклинических сердечно-сосудистых исследований Cardiomedex заинтересовались вопросами регуляции эндотелия в развитии артериальной гипертензии.

В качестве экспериментальной модели сосудов человека были использованы крупнейшие сосуды (аорты) лабораторной линии крыс SHR (спонтанно гипертоническая крыса). Как можно догадаться из названия, эти грызуны имеют расстройства тонуса эндотелия. Их сосуды не могут полноценно расслабиться, сохраняя недостаточную гибкость для протекания крови, что приводит к повышению давления. Для контроля в работе также использовались крысы Wistar-Kyoto с нормальным давлением.

Кольцевые срезы аорт грызунов погружались в специальный питательный раствор, который поддерживал их функционирующими в течение длительного промежутка времени. После наступления равновесного состояния сосудов их возбуждение индуцировалось двумя способами. Для проверки сокращений в растворе повышали количество ионов калия, что приводило к деполяризации клеточных мембран, открытию кальциевых каналов и дальнейшему сокращению. Для индуцирования единообразных сокращений сосудов использовали дозу фенилэфрина, который химически схож с адреналином. Воздействие этого вещества приводит к сокращению колец. Релаксация происходила под воздействием нейромедиатора ацетилхолина.

В полном соответствии с теорией срезы сосудов крыс Wistar расслаблялись почти полностью, в то время как патологические сосуды крыс SHR – на 37% менее выраженно.

Далее в эксперименте сравнивалась выраженность релаксации колец аорты под воздействием ацетилхолина без добавок, а также совместно с положительным контролем (периндоприл) или исследуемым препаратом – технологически обработанными антителами к эндотелиальной синтазе оксида азота. Данный компонент входит в состав препарата «Субетта», являющегося гипогликемическим средством.

Эндотелиальная синтаза оксида азота (eNOS) – это фермент, синтезирующий оксид азота NO. В организме данное вещество выполняет множество функций, в том числе обеспечивает расслабление сосудов. Функции оксида азота в организме изучаются с начала 90-х годов. Данное направление является перспективным при разработке новых подходов к лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

Под действием как технологически обработанных антител к eNOS, так и периндоприла (препарата сравнения) выраженность расслабления срезов аорт составила около 80%, для контроля – 50—60%. Воздействие технологически обработанных антител к eNOS позволило на 30% снизить выраженность спазма, вплотную приблизив состояние гипертензивных сосудов к нормальному.

Таким образом, проведенное исследование показало возможность снизить выраженность гипертензии с помощью технологически обработанных антител к эндотелиальной синтазе оксида азота. Ученые убеждены, что данный подход будет эффективен при терапии целого ряда заболеваний.

Материал партнера: Материа Медика Холдинг

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